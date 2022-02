El delegado presidencial de la región de Antofagasta, Daniel Agusto, conversó con Última Mirada sobre la crisis migratoria que afecta al norte del país y la aplicación del nuevo decreto de reconducción. Agusto señaló que para la aplicación de la normativa ya hay conversaciones con el extranjero: “El Ministerio del Interior las ha sostenido estableciendo una mesa de trabajo con el gobierno de Bolivia y, por supuesto, también van a estar todas las posibilidades de entablar estas mesas de trabajo con los distintos países, porque esto efectivamente tenemos que abordarlo de manera multilateral, no solo de manera interna en nuestro país”. “Nosotros parecemos en el barrio aquellos que estamos recibiendo toda una situación de migración y, a veces, los países vecinos no se hacen cargo de eso. Algunos, es más, propician este tráfico cuando son en caso de tráfico de migrantes (…) con estas personas que se prestan para eso, pero también no facilitan los países efectivamente que esto se desarrolle de una manera ordenada”, agregó.