El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, conversó en Última Mirada sobre la cuestionada función de los delegados presidenciales y comentó que “los territorios no admiten dos cabezas. Tú no puedes tener un alcalde de verdad elegido por la gente y un alcalde designado al lado por el presidente. No puedes tener un gobernador elegido por la ciudadanía y un delegado que se las da a veces de ser jefe de la región. Eso no funciona (…) Creo que al final lo que va a pasar es que esta figura del delegado va a quedar circunscrito a lo específico, que es el tema orden público, que va a depender del Ministerio del Interior, y en los otros temas va a ser igual que los municipios, la persona elegida o la figura elegida la que va a mandar”.