Ante la crisis de seguridad y la problemática carcelaria en el país, el exdirector de Gendarmería Claudio Martínez comentó a Última Mirada: “Históricamente, Chile ha tenido un cierto negacionismo en este tema, siempre pensamos que nuestras cárceles eran distintas, que los chilenos éramos distintos, que Chile era distinto, que la delincuencia en Chile no iba a llegar a grados extremos como Colombia, Ecuador o México. Sin embargo, hoy estamos en una situación muy compleja (…). Entonces, hay una historia en la cual no pusimos atención y hoy día estamos en una situación tan compleja, en la cual no vale la pena seguir recriminándose de lo que se hizo y de lo que no se hizo. La politización de la discusión es muy negativa”.

“Yo creo que hay que pasar la llana y ponernos de acuerdo en definitiva en qué vamos a hacer de aquí en adelante para prevenir que lleguemos al extremo que llegó Ecuador, por ejemplo”, añadió.