El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer que más de 7,5 millones de personas visitaron el Portal de Transparencia en 2023, lo que representa un aumento de 7,5% en 12 meses.

Bernardo Navarrete, presidente del CPLT, comentó las cifras en Última Mirada y aprovechó la instancia para expresar su opinión al respecto: “Chile es un gran disponibilizador de datos abiertos, mi crítica es que esos datos no generan conocimiento, no permiten control de gestión ni evaluación de las políticas. Pero mirado en el barrio, la cultura del secretismo, de no acceso a la información, es bastante baja”.