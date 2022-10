El abogado, filósofo y ex convencional del Colectivo del Apruebo, Agustín Squella, analizó en Última Mirada el proceso constituyente que culminó con el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida y sostuvo que “la Convención de la que formé parte fracasó en su objetivo, pero no en su cometido“. “Me siento con algo de culpa y responsabilidad porque, lamentablemente, no estuvimos, desde el punto del resultado, a la altura de las expectativas que suscitamos en la ciudadanía”, agregó.