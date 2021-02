Un total de US$ 453 millones fueron los recaudados por el gobierno en el marco de las licitaciones de las redes 5G en el país, monto que supera con creces los US$ 74 millones obtenidos en licitaciones de espectro realizadas en toda la historia de Chile. De eso conversamos con la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, quien aseguró que “esta tecnología es transformacional y va a permitir hacer cosas que hoy no hacíamos”.