El senador Felipe Kast ahondó en las características que hacen del ex titular de Hacienda, Ignacio Briones, la mejor carta que cuenta Evópoli para las próximas elecciones presidenciales. “Un espíritu liberal y democrático creo que es es lo que hoy día Chile necesita”, sostuvo. Asimismo, rechazó las críticas que realizó su par de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, contra el ex ministro. “De verdad que lo lamento, porque se nota que hay intereses cruzados. La gente no es tonta”. Por su parte, Raúl Sohr analizó el desafío que existe en la distribución de vacunas contra el COVID-19 en el mundo.