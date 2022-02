Este martes el gobierno ruso salió a desmentir al presidente francés, Emmanuel Macron, quien tras reunirse con Vladimir Putin, aseguró haber logrado avances hacia una desescalada en la crisis ucraniana comprometiendo a Rusia a no adoptar nuevas iniciativas militares. El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov negó cualquier acuerdo sobre Ucrania con el galo y fue más allá asegurando que “para Moscú, Francia no es un interlocutor correcto para intentar destrabar la tensión dado que si bien integra la OTAN, no la lidera”, por lo que la administración de Putin no podría discutir eventuales consensos con París.