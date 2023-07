En conversación con Agenda Económica, la presidenta del Banco Central proyectó una contracción en la inflación del 4% de aquí a diciembre y aseguró que "esto no se termina hasta que no lleguemos a la inflación de 3%". En esa línea, señaló que "lo que ya están empezando a ver las personas, es que en la medida que la inflación cede, los ingresos que tienen las personas no van a sufrir este deterioro, porque la inflación hace que con el mismo ingreso puedan comprar menos cosas".