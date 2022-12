En una nueva edición de Conexión Global, junto a Mario Arriagada analizamos las principales informaciones internacionales. En Estados Unidos, la Comisión de la Cámara de Representantes que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021 recomendó finalmente acusar al ex presidente Donald Trump de cuatro cargos criminales. Los nueve integrantes de este grupo consideraron al magnate de incitación a una insurrección de conspiración, para emitir un falso testimonio y para defraudar a Estados Unidos. Esta solicitud no es vinculante, ya que este comité no tiene la facultad de iniciar procedimientos judiciales, aunque si se considera un claro hecho simbólico contra Trump quien buscará su regreso a la Casa Blanca en las próximas elecciones.