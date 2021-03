La recaudación por el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) alcanzó cerca de US$ 1.200 millones a un año de su entrada en vigencia. Según datos de Servicio de Impuestos Internos (SII) durante el año pasado más de 1.140 contribuyentes regularizaron su situación. 81% vino de la gran empresa, la que pagó US$ 976 millones, mientras que casi US$ 38 millones fueron aportados por las firmas más pequeñas del país. Estas cifras superaron con creces las proyecciones preliminares del informe financiero del proyecto de modernización tributaria, que esperaba recaudar US$ 437 millones, un tercio de lo que terminó recaudando.