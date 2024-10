Santiago y Curacaví registrarán máximas de 27° C: El pronóstico del tiempo para este sábado 5 de octubre de 2024

Se prevé una jornada calurosa en la capital, por lo que el tiempo estará ideal para refrescarse con un mote con huesillo, helado, agua fresca y también otros bebestibles.

Con la llegada de octubre, las temperaturas comienzan a aumentar poco a poco en la Región Metropolitana.

Para este sábado 5 de octubre, la máxima en Santiago y Curacaví será de 27° C, por lo que el tiempo estará ideal para refrescarse con un mote con huesillo, helado, agua fresca y también otros bebestibles. Y recuerda, si vas a salir, utiliza protector solar.

Mientras que en Maipú, Melipilla y Las Condes la temperatura máxima será de 26° C.

En la zona norte el calor todavía no se hace notar tanto, ya que la máxima en Antofagasta será de 19° C; mientras que en el sur se esperan 24° C.

