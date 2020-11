Además de Donald Trump, otros líderes de Estados del mundo aún no han reconocido a Joe Biden como el presidente electo de Estados Unidos.

Jair Bolsonaro, mandatario de Brasil; Vladimir Putin, presidente de Rusia; Xi Jinping, líder del régimen de China; ni Andrés Manuel López Obrador, mandatario de México, han hablado públicamente sobre el candidato demócrata ganador de las elecciones presidenciales.

Algunos de ellos dicen estar esperando los resultados finales para así declarar como ganador a Biden.

El líder brasileño, ex militar y aliado en América del Sur de Trump, Bolsonaro, no ha emitido declaración alguna respecto al ex vicepresidente de Barack Obama.

De parte de Rusia, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que una vez que se sepan los resultados finales Putin dará una declaración y felicitar al ganador, sea quien sea.

Ahora bien, en 2016 cuando Trump ganó la elección contra Hillary Clinton, Putin no esperó conteos ni reconteos y en menos de una hora lo felicitó públicamente. Al respecto, Peskov aseguró que la diferencia con esta oportunidad es que habrían procesos legales pendientes en relación al proceso.