En una nueva edición de Conexión Global, revisamos la contingencia política y social en Perú tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo, durante la jornada de este viernes se han realizado manifestaciones en el cual un sector exige adelantar las elecciones presidenciales, mientras el otro porcentaje de la población rechaza la detención del ex mandatario. Por otra parte, los ex ministros están siendo investigados para indagar una eventual participación en la organización del “autogolpe”, que pretendía disolver el congreso.