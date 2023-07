PROGRAMA COMPLETO DEL MIÉRCOLES 19 DE JULIO DE 2023 Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, estuvo presente en un nuevo capítulo de Última Mirada, donde afirmó que el Caso Convenios es un “golpe duro, porque impacta en distintas aspectos (…). Ya los políticos estamos suficientemente desprestigiados”. Sin embargo, afirmó que “el ministro Montes obró de la manera más rápida posible”. La senadora también se refirió al trabajo del Consejo Constitucional, y la “franca provocación” de las indicaciones que ha presentado el Partido Republicano en el mismo, las cuales “son reafirmación para su electorado de aquello que, para ellos, es muy importante reforzar y aparecer como los más duros”. En ese sentido, agregó: “Me parece muy complejo que quienes hoy día desconocen el valor de los DD.HH., desconocen el valor de la democracia, estén escribiendo la Constitución (…). Ellos están extremando esto, tal como lo hicieron aquellos a quienes ellos criticaron. Porque en la Convención Constitucional se criticó y se vio la viga en el ojo ajeno y hoy día no ven la viga en el ojo propio. Ahora están haciendo lo mismo, están extremando las posiciones para hacer que esto definitivamente termine fracasando y, eso, yo no sé si es a propósito o no”.