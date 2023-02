En una nueva edición de Última Mirada, Paulina Vodanovic, la timonel del Partido Socialista, se refirió a diversos temas de contingencia política; entre estos, el gabinete y los cuestionamientos a la figura de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola.

“Ella ha sido sobrecriticada, porque se ha puesto el acento y el énfasis en temas que no necesariamente fueron decisión de ella en su momento. No se ha visibilizado el buen trabajo que ella ha hecho como canciller en la organización de las visitas al extranjero del presidente (…). Ha trabajado de manera muy comprometida con el Gobierno y ha tenido un buen papel, en general, en todas las actuaciones que son propias de ella. En el Congreso, en el TPP11. Ha hecho su trabajo. Y lo de las vacaciones… Yo creo que ya lo hemos dicho tanto. Es el presidente el que, si no la llamó de vuelta, es porque estimó que ella podía seguir de vacaciones“.