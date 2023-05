Óscar Landerretche, economista, académico de la Universidad de Chile y expresidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), habló acerca del futuro, gestión y posible privatización de la compañía estatal. “El futuro de Codelco va más allá del cobre y de Chile. Debiera convertirse en una multinacional, de propiedad del Estado chileno, pero una multinacional que opere minas en varios países, en otros metales. Es la única minera que tiene como especialidad un solo metal”, explicó.

Landerretche agregó que, “en dos productos, uno es el cobre y el otro es el litio, donde éramos líderes indiscutidos, ya no lo somos tanto, porque nos distrajimos. Asumimos que eso estaba dado sin invertir, siendo no lo suficientemente duros a la hora de contener los costos y asumir que uno se puede distraer y que va a ser, por defecto, el líder siempre. Y eso no es así”.