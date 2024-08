¿Cómo se prevé el pronóstico para esta última semana de agosto desde el norte al extremo sur? Revisa aquí los detalles.

El tercer día de la semana comenzará bastante frío para la zona centro-sur. En Temuco, la mínima será de 0° C con heladas matinales, mientras que en Valdivia, Osorno y Puerto Montt, las mínimas oscilarán entre 2° C y 3° C. Desde el jueves 29 de agosto hasta el próximo lunes 2 de septiembre, las máximas disminuirán en todas las comunas de la Región Metropolitana. Además, se prevé nieve en la alta cordillera.