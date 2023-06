En un nuevo capítulo de Última Mirada, Aisén Etcheverry, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, explicó cuáles son los objetivos de la Comisión Asesora contra la Desinformación.

“La comisión no va a entrar en ningún caso particular; la comisión va a trabajar en abstracciones, como el concepto de desinformación, ¿qué es desinformación? (…) La comisión no puede referirse a un caso particular, porque eso es materia de los tribunales de justicia; la comisión no puede emitir una regulación, porque eso es materia de discusión en el Parlamento; la comisión no puede recibir denuncias, porque eso es materia de las policías y los órganos fiscalizadores. La comisión está aquí para sintetizar un conocimiento existente y ponerlo a disposición de la sociedad”, detalló la secretaria de Estado.