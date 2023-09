Cubano de nacimiento, Mijaín López Núñez se ha convertido en una figura clave en el deporte nacional. El peleador de lucha grecorromana ha logrado mantener un récord imbatible desde 2008, cuando triunfó en Beijing.

Han sido cuatro las veces en que López, “El gigante de la Herradura”, ha obtenido medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Asimismo, ha triunfado cinco veces el título mundial, convirtiéndose en uno de los mejores luchadores de todos los tiempos.

Nacido en Pinar Del Río, un pequeño pueblo cubano, el deportista de 1,98 metros ha logrado forjar un camino de triunfos que se han transformado también en una cooperación con los que han venido después de él.

“Me inculqué al deporte de la lucha porque era lo que me gustaba. Desde chiquito que hacía mucha fuerza y me ponían a cargar cosas que un niño a mi edad no podía hacer. Eso me ayudó en mi carrera”, comentó en el documental CNN Panamericanos.