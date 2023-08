Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco y exministro de Energía, conversó en Última Mirada sobre la transición energética y el reconocimiento de la empresa estatal a nivel mundial durante sus 52 años de existencia.

En cuanto al proceso de selección del reemplazo de André Sougarret en la presidencia ejecutiva, y a la posibilidad de que un extranjero asuma el cargo, explicó que no elegir a un ciudadano chileno “generaría no solamente mucho ruido, sino también algunas reacciones adversas”.

Codelco, líder de cobre a nivel mundial

En aquel contexto, remarcó que “Codelco ha sido un vivero de talento para la minería chilena”, ya que “es una empresa de primer nivel en la liga internacional, es el buque insignia que tiene Chile en la liga empresarial mundial (…) Somos la productora número uno de cobre en el mundo”.

Agregó que tanto los ministros de Hacienda como los presidentes de la República de diversas administraciones “saben que este es, de lejos, el mejor negocio que tiene Chile. Es el negocio más importante, pero es un negocio de largo plazo”.

Haciendo un seguimiento de la línea de la empresa con su historia profesional, explicó: “Yo entré a Codelco el año 1990, como vicepresidente de operaciones y esta historia de los altos y los bajos de la minería, del cobre y de Codelco es una historia conocida. Eso ha hecho que la empresa sea extraordinariamente poderosa de fuerza, porque tiene que ser muy resiliente para enfrentar los momentos malos, las dificultades y los desafíos”.

Deuda de Codelco “no es porque haya hecho malos negocios”

El exministro de Energía también se refirió a la deuda que tiene la empresa estatal. “Yo sé que se dice mucho de esto de la deuda; que Codelco está sumamente endeudado (…). El sobrecargo de endeudar a Codelco, versus endeudar a la Tesorería General de la República, lleva a que, históricamente, los ministros de Hacienda han preferido financiar las actividades de Codelco a través de deudas más que a través de reinvertir sus utilidades“, dijo.

Y apuntó a que “la deuda de Codelco, al final, no es porque Codelco haya hecho malos negocios. No es porque Codelco haya perdido plata. Codelco no pierde plata, gana muchísima plata. Con esta dificultad de producción que acabamos de conversar, en este primer semestre, Codelco tuvo una utilidad antes de impuestos, de $10 millones de dólares al día”.