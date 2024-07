Máximas de hasta 16° C en la RM: Este es el pronóstico para este viernes 12 de julio de 2024

Pese al intenso inverno que enfrenta el país con mañanas y noches frías, el pronóstico para los próximos días prevé un leve aumento en las temperaturas y cielos despejados en la zona central de Chile. Revisa aquí todos los detalles.

El invierno ha sido intenso en muchas zonas del país, con mañanas frías y tardes con temperaturas que no sobrepasan los 11° C. Sin embargo, el pronóstico de tiempo para los próximos días prevé temperaturas un poco más altas y cielos despejados en la zona central de Chile.

Este viernes 12 de julio Curacaví tendrá 16° C como máxima; sin embargo, Melipilla tendrá una temperatura mínima de -2° C. Las comunas de Santiago, Puente Alto, Maipú y Las Condes registrarán 16° C como máxima.

Revisa todos los detalles en el siguiente video: