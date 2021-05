La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, comentó el escenario en que se encuentra Chile Vamos, específicamente la UDI, en la carrera presidencial, luego de que comunicara que deseaba ir a primarias. De sus diferencias con su par de Las Condes, Joaquín Lavín, del dilema de las primarias y sus motivos para perseguir la representación del oficialismo habló la pre candidata. “Nunca, jamás, nadie me había dicho que en la UDI había realmente interés por llevar un solo candidato, nunca”, sostuvo Matthei. Junto a esto, sostuvo que “me parece un error grande lo que está haciendo la directiva de la UDI y Lavín, porque mucha gente no va a entender que me dejen fuera”. Junto a lo anterior, definió que “no soy socialdemócrata, eso más bien es del Partido Socialista, pero sí creo en la equidad” y que “nunca he sido de la escuela de Chicago, he sido más de la escuela europea”. Por otra parte, en el análisis internacional, Raúl Sohr explicó el efecto de las elecciones en Madrid y la victoria del PP.