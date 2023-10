El senador de Demócratas, Matías Walker, estuvo presente en un nuevo capítulo de Última Mirada para hablar acerca del trabajo del Consejo Constitucional en la redacción de la nueva carta magna. “Nosotros le hemos dicho a Republicanos públicamente que no es la Constitución el espacio para resolver diferencias valóricas. No es la Constitución el espacio para hacer políticas públicas. Se los dijo también Evelyn Matthei. Entonces, si Republicanos no entiende eso, va a ser muy difícil poder avanzar. Pero el ejercicio hay que hacerlo”.

También recalcó cuán “lamentable” sería un nuevo fracaso en el proceso: “Hay que darle un respiro en la ciudadanía, porque hay un agotamiento electoral. Hay un agotamiento con el proceso, que es la principal razón por la cual la gente se está manifestando por el voto en contra (…). Siempre va a existir la posibilidad de reformar la Constitución por estos cuatro séptimos que fueron tan vilipendiados en su momento y que va a terminar valorando mucho, sobre todo, la izquierda”.