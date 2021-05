El candidato presidencial Mario Desbordes (RN) se refirió a la agenda de mínimos comunes de la oposición y el gobierno, y precisó cuáles han sido los planteamientos que han realizado desde el oficialismo en este diálogo. “Hemos planteado que se llegue al 100% de los hogares que están en el Registro Social de Hogares” con un IFE por un monto aún en conversación, junto a esto “el aumento al impuesto en algunas áreas y la oposición ha planteado el impuesto a los súper ricos y el aumento del royalty”. Además, el ex ministro y ex parlamentario sostuvo que “el gobierno comete este error de transformar en un caso de principios este retiro de fondos y ante esta derrota abrumadora, se produce un daño tremendo, porque el gobierno daña la relación con sus partidos, se pelean parlamentarios y gobierno, algo que no debiera suceder y que debiéramos dejar atrás rápido”. Por otra parte, en el análisis internacional, Raúl Sohr se refirió a la propuesta de liberación de patentes de vacunas COVID-19.