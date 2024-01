En conversación con Agenda Económica, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó lo que fue la aprobación de la idea de legislar la reforma previsional. En ese sentido, se refirió a la crítica de que el proyecto llegaría al Senado como un “cascarón”. “Me parece que no es representativa de lo que votó ayer la Cámara de Diputados“, señaló el secretario de Estado. Asimismo, subrayó que “no es que en la siguiente etapa de la discusión el Senado pueda hacer borrón y cuenta nueva. La idea de cascarón o de que todo empieza otra vez desde cero no es correcta“.