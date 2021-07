En este capítulo de CNN Magazine conversamos con Loreto Araya, coordinadora de Sanfic, quien entregó los detalles de esta versión de festival que se hará de manera remota. Una de las novedades, es que en esta oportunidad la actuación se premiará sin categorías de género. También revisamos las primeras imágenes de las hijas de las protagonistas de Sex and the City, serie que se encuentra todavía en grabación. Kanye West lanzó su nuevo albúm y The Weekend fueron premiados con un premio humanitario. Mira la vuelta de los conciertos con aforo reducidos en distintas partes del mundo y la vuelta de los teatros en nuestro país.