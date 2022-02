Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador causó polémica al plantear hacer “una pausa” en las relaciones entre México y España, a propósito de las empresas españolas que se encuentran en dicho país. El mandatario aseguró que su propuesta apunta a mejorar los lazos. “Yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles hacer una pausa en las relaciones. Vale más darnos un tiempo y cuando cambie el gobierno, y yo no esté aquí, se restablezcan las relaciones y me gustaría que no fuesen igual a como eran antes”, afirmó AMLO. No se trata de la primera vez que López Obrador critica a España, es más, en marzo de 2021 le exigió a la nación europea pedir perdón al pueblo mexicano por la época de la conquista.