Roberto Sánchez, coordinador y vocero de la Red de Laicos y Laicas de Santiago, conversó en Última Mirada sobre la próxima designación de arzobispo y la falta de relación de la Iglesia con la contingencia social de Chile. “La Iglesia no ha caminado con los signos de los tiempos. Y no me refiero a Facebook, Twitter o a otra cosa. No ha caminado con los problemas de la sociedad actual (…). Jesús siempre estuvo ahí, donde las papas queman. Entonces, vemos a una Iglesia poco comprometida -no estoy diciendo que todos, siempre hay excepciones-, pero la Iglesia abandonó el territorio”, explicó.