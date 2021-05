El ex presidente del Colegio Médico, el diputado Juan Luis Castro (PS), cuestionó la aplicación del pase de movilidad que entra en vigencia este miércoles y que ha sido criticado por organizaciones de la salud. De acuerdo al legislador, no es el momento sanitario para utilizar esta medida: “Ni la vacuna evita el contagio, ni el momento en que estamos es el más adecuado para entrar a una fase de mayor liberación”, esto porque el carnet va a permitir más desplazamientos y “este coctel de más caudal de público sumado a una percepción de riesgo que el gobierno no ha sabido transmitir, hace que tengamos mayor transmisión de virus”. “El carnet sanitario lo aplicaría el segundo semestre, desde julio en adelante porque habremos pasado el brote de invierno y vamos a tener una mayor población vacunada”, adelantó, junto recomendar que el se revise el toque de queda. En el análisis internacional, Raúl Sohr comentó el ataque en Perú que dejó 16 fallecidos y habría sido obra de Sendero Luminoso.