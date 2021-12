En esta nueva edición de Agenda Económica PM, revisamos las críticas realizadas por un grupo de economistas al proyecto de la Pensión Garantizada Universal (PGU). Para profundizar en este tema, conversamos con uno de estos expertos, el ex presidente del Banco Central, José de Gregorio. “Podemos tener un paquete financiero que se nos caiga y que no se aprueben las extensiones, y por lo tanto no la vamos a tener financiada”, explicó. Además, enfatizó que “la pensión básica universal es buena, el problema es si podemos financiarla”. Por último, anticipó que en proyectos futuros “es importante que en las discusiones tengamos amarrado al tema presupuestario”.