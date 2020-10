En conversación con Última Mirada, el abogado constitucionalista, Javier Couso, analizó 5 mitos acerca del proceso constituyente y cuál puede ser el aporte concreto de una nueva carta fundamental. En particular, sobre el cuórum de 2/3 para que ciertas medidas adquieran rango constitucional, aseguró que lo más probable es que, una vez finalizadas las campañas para elegir los miembros de la eventual convención, los integrantes entrarían en una dinámica de mayor acuerdo. “Si uno hoy día mira el proceso constituyente con la lógica de que todo es desconfianza, uno podría imaginarse que aquel grupo que tenga 1/3 + 1 y no quiere una nueva Constitución, se sentara por 12 meses a leer el diario y decir que no a todo. La lógica de las asambleas constituyentes nunca ha sido así, además va a estar el país mirando, el país ya dijo que quiere una nueva Constitución (…) si un grupo con 1/3 + 1 quisiera boicotear todo el proceso sería castigado de una manera tremenda por la ciudadanía, habiendo elecciones de Presidente de la República entre medio. Veo muy difícil que un grupo pudiera dedicarse a boicotear el proceso que ha sido mandatado por la ciudadanía, si es que así ocurre el 25 de octubre”.