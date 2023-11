Florencia San Martín, artista chilena y profesora asistente de Historia del Arte de la Universidad de Lehigh, en Estados Unidos, analizó en Última Mirada la utilización de inteligencia artificial para producir material artístico. “Hay que saber cómo navegar la inteligencia artificial para no caer en la trampa del capital (…). A mí, la inteligencia artificial no me da miedo. No la pienso tampoco, porque creo que no alcanza, todavía, el discurso crítico, que es de donde sí se están articulando cuestiones interesantes para pensar el arte y la cultura”.