En una nueva edición de Influyentes en CNN Chile, la periodista Paula Escobar conversó con el sociólogo Pedro Güell sobre el proceso constituyente y su votación para el plebiscito de salida. Al respecto, señaló que “yo hoy día voto Apruebo, pero no por fe ciega. Sino porque he leído el texto y porque creo que es un instrumento que nos va a permitir trabajar en aquello que tenemos que trabajar como sociedad“. Por su parte, el presidente de la SOFOFA, Richard Von Appen, indicó que debemos “salir con una Constitución fortalecida (…) pero eso no significa que necesariamente tenemos que conformarnos con un mal texto“.