En esta nueva edición de Influyentes, conversamos con la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, sobre los principales desafíos en en el sector y la postura del Gobierno por darle mayor relevancia a la Secretaría. Sobre esto, la ministra afirmó que “pese a que no se nota mucho, el Ministerio de las Culturas es un gran buque (…) no es un ministerio pequeño, fácil de llevar. Hay muchas expectativas de distintos sectores”. Por otro lado, el fundador y director de Criteria, Cristián Valdivieso, analizó el escenario político y social del país a menos de dos meses del plebiscito constitucional de salida, asegurando que “si no hay una claridad en el mundo del Apruebo, va a ser muy difícil que se abra este espacio intermedio de aprobar para reformar”.