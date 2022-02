Un nuevo capítulo de Conexión Global destacó la decisión de ex militares del ejército de Ucrania, quienes hace días se encuentran entrenando a civiles, esto, ante el temor de una posible invasión Rusa. De hecho, han sido las localidades de las fronteras las que han participado de los simulacros. No obstante, el servicio militar en el país es obligatorio para todos los varones mayores de 18 años, pero no para las mujeres, quienes sí han querido participar de los entrenamientos que lideran los veteranos. Sam Kiley, corresponsal de CNN INternacional, viajó al territorio para entregar un reporte especial de los hechos.