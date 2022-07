En Italia, el primer ministro Mario Draghi finalmente no tuvo el apoyo parlamentario que esperaba y ahora, por segunda vez, sí podría concretar la renuncia a su cargo. La semana pasada, el ex presidente del Banco Central Europeo había dimitido, luego de no contar con el apoyo de sus socios del Movimiento Cinco Estrellas para una moción de confianza, sin embargo, el presidente Sergio Mattarella le pidió que reconsiderara su decisión.