En una nueva edición de Última Mirada, Mario Saavedra (@MacGenio en redes sociales) analizó la introducción de diversas formas de inteligencia artificial en la sociedad, como el ChatGPT. Explicó que estas tecnologías pretenden “imitar las redes neuronales del cerebro para poder tener la misma capacidad neuronal que tenemos nosotros. Pero todavía no se puede. Una máquina no es totalmente creativa; necesita directrices, base de datos, historia, cosas. Tú, a un ser humano pequeño, sin ningún background cultural, lo puedes dejar en el suelo y ya es creativo. Esa es una capacidad que todavía no se puede imitar. Pero falta poco“.