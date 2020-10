El profesor del a Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, analizó la holgada victoria del Apruebo en el plebiscito constituyente y también los datos que, según comuna en la Región Metropolitana, muestran una clara tendencia hacia el Rechazo exclusivamente en el sector oriente. “En todas las ciudades de Chile hay sectores más ricos y más pobres, pero en provincias es más fácil que se encuentren ricos, pobres, los distintos sectores sociales porque el precio de los terrenos no es tan caro y la segregación no es tan difícil de hacerla, mientras que en Santiago la experiencia común se vuelve imposible. Entonces, mientras esa experiencia común no ocurra de manera habitual, creo que vamos a seguir teniendo élites que están desconectadas de la situación del pueblo en su territorio”, planteó en conversación con Fernando Paulsen.