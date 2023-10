Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y actual director ejecutivo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, habló sobre la exclusión de Chile como sede del Mundial 2030 en Última Mirada.

“Yo siempre digo lo que siento y me dicen que soy políticamente incorrecto. Me hubieran dicho ‘tienes un partido del Mundial’ y yo le hubiera dicho: ‘Muchas gracias, Chile no está en condiciones de recibir un partido. O recibimos algo que realmente sea significativo para la historia de nuestro país o háganlo ustedes, muchachos, no se preocupen’ (…). Por eso no me reeligen en la ANFP. Yo no habría peleado esto. Mi respuesta habría sido siempre: la dignidad tiene mucho más valor que el bien material tangible que puedes conseguir, como es clasificar al Mundial porque te dan un partidito“.