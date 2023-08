En un nuevo capítulo de Última Mirada, Ricardo Díaz, gobernador de Antofagasta, discutió los cuestionamientos al convenio entre su administración y la Fundación ProCultura, acusando que “se ha caricaturizado. Se ha dicho que nosotros tenemos un proyecto de pintar tres murallas por un monto de $600 millones. Yo quisiera que tuviéramos discusiones sobre la base de la información total. No son tres fachadas, son 2.400 m2 que se tienen que pintar, pero no es solamente pintura. Es recuperar caso histórico de la ciudad. Este es un proyecto que nace en la administración Piñera (…). No es una fundación que nosotros elegimos, no es un convenio o un proyecto que nosotros hayamos levantado. Eso desestima todo conflicto de interés o todo afán nuestro, supuestamente, de querer que esta fundación existiera”, planteó.

El también presidente de AGORECHI hizo un “llamado a la racionalidad”, explicando que “el Caso Convenios empieza en un servicio centralizado”. Para finalizar, reflexionó: “Uno siempre se pregunta, cuando está ocurriendo algo, quién se beneficia. Lamentablemente, en este caso, estamos perdiendo todos. Porque los gobiernos regionales llegan a la ciudadanía mucho más directa que el Estado a nivel central“.