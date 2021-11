En esta nueva Agenda Económica PM analizamos la decisión de la Comisión Mixta del Congreso de no aprobar el proyecto del cuarto retiro de los fondos previsionales. También, explicamos el programa del Banco Estado, el cual está ofreciendo cuentas de ahorro en Unidades de Fomento (UF). Y por último, conversamos con Pablo Parera, gerente general de Education First Chile, quien explicó a caída de 10 lugares de Chile en el English Proficiency Index (EPI), el cual mide el nivel de inglés, donde una de las razones sería que “más países se han agregado al ranking. Además, enfatizó que la ausencia de este idioma puede afectar el desarrollo personal. “El no saber inglés es una barrera que uno se pone en su progreso”, aseguró.