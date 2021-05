El senador Alejandro García-Huidobro (UDI) declaró que en las primarias presidenciales del sector apoyará a Sebastián Sichel y no a Joaquín Lavín, quien es de su mismo partido. “Fue una gran decisión de los partidos de Chile Vamos incorporar a Sebastián Sichel, porque es un hombre joven, independiente, sin duda no es de la derecha tradicional, es un hombre de centro, que creo puede aportar mucho a la centro derecha y la derecha en avanzar en lo que el país requiere”, declaró. En la misma línea, argumentó que “es legítimo” dar libertad de acción, ya que “es una decisión de libertad que tenemos que tener en la primaria”, porque “no somos una cárcel para decir tiene que ir por tal candidato”. Además, sostuvo que al ex titular de Desarrollo Social “lo sacaron por celos, no se sabe por qué le pidieron la renuncia, lo más probable porque era el ministro mejor evaluado, mejor perfilado y los celos al interior del gobierno y los partidos le pasaron la cuenta”. En el análisis internacional, Raúl Sohr comentó el fallo que obliga a la empresa Shell a disminuir emisiones contaminantes.