Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), conversó en Última Mirada sobre el Caso Convenios. Afirmó que la denuncia en Atacama de la senadora Yasna Provoste (DC) por presuntas irregularidades en traspasos de fondos de la Seremi de Desarrollo Social y Fundación Visible “es muy injusta y está muy equivocada”, por ende, “después de todas estas investigaciones, no va a haber grandes hallazgos”.

En la misma línea, se refirió a las peticiones de cambio de gabinete, donde la oposición pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. “He sido siempre muy crítica de la primera etapa de su participación en el Gobierno y su diseño político, pero, ahora, a mí me parece que está haciendo una buena pega en el Ministerio de Desarrollo Social (…) No hay una razón por la cual uno diga ‘ya, Jackson se va’. No basta que le tengas mala a un ministro para que se tenga que ir”, enfatizó.