Rodolfo Seguel, ex presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, recordó la primera protesta nacional contra el dictador Augusto Pinochet. “En los tiempos que estamos recordando habían líderes, teníamos la cara descubierta y las manos limpias”, sin embargo, declaró que “aquí no se ha movido una hoja, ha cambiado el país, ha llegado mucha más plata, pero ese dinero es como en el ’83, no llega a la gente”, reflexionó. Por otra parte, sostuvo que “lo que en el ’83 era nuestro leit motiv, aparte de los DD.HH., es exactamente lo mismo que este gobierno y este año, incluido el derecho a la nueva Constitución”. Finalmente, apuntó que “el gran error de la dictadura militar fue haber escuchado demasiado a sus orejeros que conmigo no iba a pasar nada”. En tanto que en el análisis internacional, Raúl Sohr se refirió al bombardeo que recibió Gaza, el que dejó al menos 32 muertos.