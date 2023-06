En una nueva edición de Conexión Global junto a Isel Guerra, revisamos las noticias internacionales destacadas del día. El hijo de Joe Biden logró un acuerdo con el Departamento de Justicia y se declaró culpable de dos delitos fiscales: El no pago de impuestos federales sobre la renta de dos años, entre 2017 y 2018. Sin embargo, no reconoció el delito de posesión de arma ilegal. El acuerdo aún no se ha finiquitado, ya que debe ser aprobado por un juez federal.