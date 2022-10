En una nueva edición de Conexión Global, revisamos la citación que realizó el comité del congreso que está investigando el asalto al capitolio ocurrido en 2021, para que el ex presidente Donald Trump declare. La Comisión 6 de enero demostró mediante más pruebas, que el ex mandatario tenía un plan premeditado, para no reconocer la elecciones del 2020 en caso de ser derrotado.