En un nuevo capítulo de Última Mirada conversamos con la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, quien repasó la discusión en torno a la propuesta constitucional, los recientes casos de corrupción destapados a lo largo del país, cómo podría solventar el nuevo texto dichos problemas y la posición de su partido frente al documento, que es A favor.

Consultada por el denominado Caso Lencería, una de las polémicas aristas del escándalo de los convenios, Rincón dijo que el tema de la institucionalidad para combatir la corrupción le da “escalofríos”: “No es solo lo que ocurre con estas fundaciones; es también lo que ocurre en las seremis o en los municipios, con contratos millonarios“.

“Me creerían que en la Ley de presupuesto que hoy despachamos venía una norma que permitía que se pudieran entregar recursos a corporaciones y fundaciones que no estuvieran constituidas. Tuvimos que rechazarlo. No se está entendiendo la magnitud, no es solo el contexto de que sea en democracia, con 12 principios acordados, con un grupo de expertos y un cuerpo electo; es también que las normas que trae son mucho mejores que las que tenemos“, expresó.

“Es necesario cerrarlo”

La timonel de Demócratas explicó que uno de los factores decidores del partido para inclinarse a apoyar la propuesta constitucional es la necesidad de terminar con la incertidumbre que produce estar en un proceso constituyente: “No será hoy, pero sí podría ser en dos o tres años más, o capaz en 2030 (…). Es necesario cerrarlo“.

Rincón también señaló que el texto es “mucho mejor que el actual” y que “respeta los 12 principios que todos suscribimos -todos menos el Partido Republicano- para mandatar al consejo experto y a los consejeros electos (…). La verdad es que si uno mira este texto, es mucho mejor que tenemos hoy“.

El texto avanza en derechos a las mujeres

“La propuesta reconoce un Estado social y democrático de derecho y avanza en los derechos de las mujeres (…). Todos se quedan en el famoso tema del aborto, pero lo cierto es que también se habla de derecho a sala cuna, igual pega igual paga, todo el tema de la conciliación de trabajo y familia, cuidado, representación o participación en los partidos políticos, paridad de entrada y de salida, entre otras”, detalló la senadora.

Finalmente, Rincón agregó: “Con este texto tenemos paridad de entrada permanente y paridad de salida en los procesos eleccionarios para equilibrar la cancha, todo eso no lo tenemos en el texto actual“.