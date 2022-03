El gerente general de Ruvix, Sergio Tricio, conversó con Agenda Económica sobre el impacto de la crisis en Ucrania en los precios mundiales, señalando que “siempre la inflación es algo no deseado, porque afecta principalmente a las familias más vulnerables, y eso tanto en Estados Unidos como en Chile”. “Lamentablemente, cuando la inflación se entromete en la economía, los precios aumentan y no aumentan de la misma forma los ingresos y, también, eso termina repercutiendo en otras situaciones. Entonces, es muy complejo cuando se vive esto, porque generalmente hay mucho descontento, hay mucho reclamo y ahí ya podemos caer en políticas que sean también poco favorables para contener esto y para moderar la inflación”, sostuvo. “Particularmente, sería echarle leña al fuego si es que, por ejemplo, se entregan bonos o se hacen ciertas concesiones para bajar momentáneamente algunos precios. De esa manera, no se frena el consumo y finalmente sigue la inflación alta. Eso es lo problemático que también, cuando se entra en situaciones de inflación, es difícil salir de ellas”, agregó.