En medio de las conversaciones para las elecciones de octubre, el exministro y excandidato presidencial Sebastián Sichel afirmó en Última Mirada: “Ha habido conversaciones preciosas de gente que me ha pedido ser candidato. Los políticos siempre lo dicen, pero es verdad, honestamente gente me ha dicho que podría ir de candidato por Santiago o Providencia”.

“Pero yo estoy en una situación personal en que lo miro con distancia, no negativamente, sino que estoy terminando un doctorado, estoy metido en este tiempo en mi investigación académica, vengo saliendo de una campaña presidencial. Entonces, es algo que he evaluado razonablemente, pero me parece algo lejano en estos días como una decisión a tomar”, sentenció.